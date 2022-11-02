Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 2 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело об оказании в Каменске-Шахтинском услуг по водоснабжению, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в приёмной председателя СК России.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

К главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились каменчане с просьбой обратить внимание на возникшую ситуацию с водой, в которой была обнаружена высокая концентрация бромдихлорметана и дибромхлорметана.

В донском управлении СК России по данному факту была организована процессуальная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников ресурсоснабжающей организации, а также должностных лиц органов, осуществляющих надзор в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства. Также будут приняты меры по восстановлению прав граждан на водоснабжение в соответствии с требованиями законодательства.

ИА REGNUM сообщало, что в начале октября 2022 года жителям Каменска-Шахтинского разрешили пить только кипяченую или бутилированную воду. В водопроводной воде найден токсичный бромдихлорметан.