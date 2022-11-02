Москва, , 11:26 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшее время могут появиться новые решения, связанные с ипотекой, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Надо понимать, что ипотека состоит из двух частей. Первая — это ипотека вторичного рынка, которая сейчас никак не поддерживается. А если на вторичном рынке ипотека не развивается, то хуже продается ипотека на первичном», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

По его словам, анализ прошедших двух лет четко показал, что люди улучшают жилищные условия, продавая свое старое жилье.

«А когда нет возможности у него продать на вторичном рынке, когда дорогая ипотека, соответственно, на первичном рынке идет задержка. Мы в ближайшее время планируем по ипотеке все-таки просить на уровне председателя правительства, возможно, президента собираться и находить решения. Потому что без этого жилищное строительство развиваться не будет», — пояснил Хуснуллин.

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