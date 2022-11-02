Кострома, 2 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в январе–сентябре 2022 года в Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7,6%. Об этом сообщает «Костромастат».

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Статистики отмечают, что в большей степени снижение обусловлено уменьшением объёма выполненных работ по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов на 15%. Обрабатывающие производства снизили выпуск продукции на 10,5%.

Наибольшее снижение — на 54,4% показали производители электрооборудования, на 40,2% уменьшились объёмы выпуска продукции на предприятиях по производству машин и оборудования. Обработчики древесины, ремонтники машин и оборудования, производители автотранспортных средств снизили показатели на 21,6%, 19,2% и 19% соответственно.

Напротив, металлурги нарастили объёмы более чем в 2 раза. Та же тенденция прослеживалась в производстве химических веществ (рост на 21,3%) и продуктов (5,5%).

Позитивную динамику показали отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых (рост на 17,3%), в основном — щебня. В целом 4 из 11 наиболее важнейших видов производств нарастили объёмы выпуска продукции.