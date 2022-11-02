Вашингтон, 2 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обратилась к Гаагскому трибуналу с просьбой расследовать военные преступления, совершенные всеми сторонами в Афганистане, и не освобождать США от этого расследования в связи с угрозой Белого дома ввести санкции против трибунала. Об этом 2 ноября сообщает информационное агентство Tasnim.

Армия США в Афганистане

При этом отмечается, что ранее Международный уголовный суд, объявил, что возобновит расследование военных преступлений в Афганистане, но преступления американских солдат за 20 лет присутствия в стране расследоваться не будут.

Также указывается, что HRW связала решение Гаагского суда об освобождении США от расследования в связи с угрозой Белого дома ввести санкции против суда и потребовала расследования преступлений против афганского народа, совершенных всеми сторонами и в том числе — американскими военными.

Кроме того, отмечается, что правозащитники заявили, что их организация задокументировала бесчисленные случаи нарушения международных законов американскими военными, поддерживаемыми ЦРУ афганскими силами и афганскими силами безопасности и обороны, а также их освобождения от ответственности за эти преступления.

При этом организация указала на причину, по которой Гаагский суд освободил США от расследования. По её данным, во время президентства Трампа правительство США пригрозило суду ответными мерами в отношении возможных расследований по Афганистану и ввело санкции против тогдашнего прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда и еще одного высокопоставленный судебного чиновника, однако администрация Байдена позже отменила это.

Помимо того, Human Rights Watch заявила, что в связи с практически полным отсутствием ответственности в отношении предполагаемых преступлений, совершенных американскими и афганскими военнослужащими, прокурор Международного уголовного суда должен пересмотреть свое решение об освобождении США, и начать расследование наиболее тяжких преступлений, совершенных всеми сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дом экс-президента Афганистана Ашрафа Гани в Кабуле конфисковали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).