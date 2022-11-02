Сеул, 2 ноября 2022, 11:26 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, вероятно, проведет встречу с бывшим премьер-министром Японии Таро Асо на фоне усилий двух стран по улучшению отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Замглавы правящей Либерально-демократической партии Японии Асо совершит дух дневный визит в Сеул в качестве заместителя главы Союза японско-корейских парламентариев.
«Президент Юн, скорее всего, встретится с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии сегодня днем», — заявили в администрации, подчеркнув, что график президента может быть изменен из-за недавней давки в Сеуле.