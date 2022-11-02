Сеул, , 11:26 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, вероятно, проведет встречу с бывшим премьер-министром Японии Таро Асо на фоне усилий двух стран по улучшению отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Таро Асо World Economic Forum

Замглавы правящей Либерально-демократической партии Японии Асо совершит дух дневный визит в Сеул в качестве заместителя главы Союза японско-корейских парламентариев.

«Президент Юн, скорее всего, встретится с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии сегодня днем», — заявили в администрации, подчеркнув, что график президента может быть изменен из-за недавней давки в Сеуле.