Тирасполь, , 11:24 — REGNUM Молдавия начала в одностороннем порядке менять пропорции при распределении с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) природного газа, получаемого из России, в связи с этим Тирасполь обратился в Москву. Об этом 2 ноября сообщил на телеканале ТСВ глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию РФ в этом вопросе», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что отбор больших пропорций газа Молдавией является «нелегитимным», так как противоречит соглашению. Министр также назвал подход Кишинёва «антигуманным» и обвинил молдавскую сторону в стремлении решить собственные проблемы за счёт жителей Приднестровья.

Стоит отметить, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что газ якобы между Молдавией и ПМР распределяет не его предприятие, а «Тираспольстрансгаз».

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