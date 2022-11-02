Тирасполь, 2 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Молдавия начала в одностороннем порядке менять пропорции при распределении с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) природного газа, получаемого из России, в связи с этим Тирасполь обратился в Москву. Об этом 2 ноября сообщил на телеканале ТСВ глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию РФ в этом вопросе», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что отбор больших пропорций газа Молдавией является «нелегитимным», так как противоречит соглашению. Министр также назвал подход Кишинёва «антигуманным» и обвинил молдавскую сторону в стремлении решить собственные проблемы за счёт жителей Приднестровья.

Стоит отметить, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что предприятие якобы вправе самостоятельно решать, как распределять газ.