Москва, 2 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение к участникам Итогового форума «Сообщество», проходящем в Москве.

Людмила Лис, ИА REGNUM Общественная Палата РФ

Ключевая тема мероприятия — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость. Эксперты рассмотрят вопросы защиты прав человека на международном уровне, способы противодействия «культуре отмены», интеграцию новых территорий в единое российское пространство.

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Итогового форума Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество», который по традиции проходит в преддверии Дня народного единства. C каждым годом ваши встречи укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьезных, востребованных временем задач все больше сторонников — энергичных, неравнодушных людей с активной жизненной, гражданской позицией. Тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение насущных проблем развития родных городов и поселков.

Отмечу, что в нынешнем году в федеральных округах состоялось свыше ста шестидесяти мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе — из новых регионов России. На площадке Форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом. И, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идет об участии Общественной палаты России, НКО, волонтерских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан.

Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убежден, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи.

Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего. Поздравляю вас с приближающимся праздником — Днем народного единства», — сказано в приветствии президента России.

Среди спикеров итогового форума «Сообщество» 2022 года:

Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты РФ

Сергей Новиков, начальник Управления президента РФ по общественным проектам

Александр Школьник, член ОП РФ, директор Музея Победы

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

Александр Галушка, заместитель Секретаря ОП РФ

Олег Сирота, член ОП РФ, председатель совета Ассоциации «Народный фермер»

Александр Малькевич, член ОП РФ, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета

Сергей Карякин, член ОП РФ, гроссмейстер

Владимир Рогов, член Главного совета ВГА Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией»

Денис Майданов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре.