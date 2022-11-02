Якутск, 2 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. По 200 тыс. рублей будут перечислять на счета участников спецоперации в защиту Донбасса, если у них нет родственников, которые могли бы оформить эту выплату, или на неё претендует больше одного члена семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Такие случаи в республике единичны и не учтены в нормативно-правовых документах, поэтому для военнослужащих без семьи предусмотрели особый порядок выплат. Деньги будут получать сами бойцы также в случаях, когда заявления поступили сразу от нескольких родственников.

Для семей мобилизованных также предусмотрен ряд социальных льгот — стипендии студентам, обеспечение детским питанием школьников и оплата посещения детских садов. В некоторых муниципалитетах Якутии работа по предоставлению этих льгот идёт медленно, подчеркнул глава региона Айсен Николаев.

«Частичная мобилизация в республике завершена. Сейчас основной вопрос — поддержка семей военнослужащих. Работу по перечислению единовременной выплаты в 200 тысяч рублей нужно завершить в ближайшие дни. Самая большая помощь, которую мы можем оказать в тылу нашим бойцам — это поддержка их семей», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксированы случаи, когда на получение единовременной выплаты претендуют сразу несколько родственников одного военнослужащего, рассказала ранее заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Она также отметила ситуации, когда родственники бойцов из Якутии живут в других регионах и в таком случае не могут написать заявление на получение единовременной материальной помощи. Кроме того, у некоторых мобилизованных не оказалось родственников, которые могли бы претендовать на эту меру поддержки.