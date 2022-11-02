Симферополь, 2 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Крымское предприятие, которое занимается добычей декоративного и строительного камня, может быть связано с киевским олигархом, экс-депутатом Верховной рады Сергеем Тарутой. В 2021 году большая часть членов наблюдательного совета АО «Альминский завод строительных материалов» были сотрудниками ЧАО «Альминский камень» из Днепропетровска, с которым связывали Таруту, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Крымский актив Таруты фигурировал в комментарии спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова касающегося предприятий, которые могут быть национализированы.

АО «Альминский завод строительных материалов» ведёт историю с 1954 года. Альминский камень в годы СССР использовали для реставрации памятников архитектуры в Москве, Киеве и многих других городах. Численность сотрудников предприятия порядка 40 человек. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год наблюдался спад выручки АО на 18%, за 2020 год — на 42%, при этом по итогам 2021 года был получен убыток свыше 14 млн рублей, а собственный капитал имел отрицательное значение — 261 млн рублей. В активе завода есть компания «Аных-Сырт», работающая в той же отрасли.

По данным из финансового отчёта, среди тех, кто имел на конец 2021 года небольшие доли в акционером общества, были бывшие руководители завода — Юрий Ловягин и Дмитрий Бехтер. Помимо этого, заместителем директора по коммерческим вопросам числился Артём Юрьевич Ловягин.

Напомним, в конце октября 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах национализировать ряд активов, связанных со сторонниками киевского режима.

Читайте также: «Зарабатывать враги России в Крыму не будут» — чьи активы национализируют?

ИА REGNUM проанализировало сведения об АО «Альминский завод строительных материалов» и нашло косвенные признаки его связей с бенефициарами из Днепропетровска (бывш. УССР).

Читайте также: Киевскому олигарху Таруте выдали чёрную метку в Крыму?