История вопроса

Российские власти при поддержке волонтеров, политических партий и общественных организаций оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры и в возвращении мирной жизни на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей. Жители регионов получают социальные пособия, возобновляется работа больниц, решаются вопросы по доставке лекарств, восстановлению энергоснабжения. Преподавание в школах и вузах вновь переводится на русский язык. Организована работа по выдаче российских паспортов, открытию отделений российских банков, началу работы мобильных и интернет-операторов, организации транспортного сообщения внутри регионов и с Россией, ввозу и вывозу продуктов питания, вхождению в рублевую зону и т. д.