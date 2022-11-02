Волноваха, ДНР, 2 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В преддверии зимы для жителей Волновахи оборудовали пункт временного размещения. Он сможет принять до 120 человек, сообщает телеграм-канал «ДНР Онлайн».

Александр Погожев ИА REGNUM ПВР в общежитии Ставропольского регионального многопрофильного колледжа

«Основная задача — обеспечить жителей города временным жильем до наступления морозов», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Андрей Нагайцев.

В здании выполнен ремонт, заменены коммуникации, оборудованы комнаты. Есть также прачечная, кухня, душевые комнаты и санузлы.