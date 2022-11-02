Москва, 2 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Потоки нефти в страны Евросоюза, вероятно, сократятся на 2 млн баррелей в день. Это станет большим ударом для Европы. Об этом заявил глава итальянской компании Eni Клаудио Декальци в интервью Bloomberg, передаёт RT на русском.

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По словам Декальци, все потери российской нефти страны ЕС смогут возместить только за счёт поступления дополнительной нефти из США. Рынок нефти сейчас «очень напряжённый».

«Новых проектов нет. Непросто инвестировать. Политики, особенно в Европе, не заинтересованы в поддержке крупных инвестиций в ископаемое топливо», — пояснил глава Eni.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия могла бы продавать странам ЕС нефть по сниженной цене в обмен на страхование ее транспортировки.

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