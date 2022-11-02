Херсон, 2 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В общей сложности 24 ракеты HIMARS выпустили ВСУ по гражданской инфраструктуре Херсона за ночь 2 ноября. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

В результате срабатывания систем ПВО была сбита 21 ракета, ещё три упали в воду в районе Антоновского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на переправе через Днепр в Херсонской области неизвестные из стрелкового оружия обстреляли переправу с гражданскими лицами. Ведётся розыск нападавших.