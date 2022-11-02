* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:18 — REGNUM Дом экс-президента Афганистана Ашрафа Гани в Кабуле конфисковали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 ноября сообщает «Шафакна Афганистан» со ссылкой на Хешмата Гани, являющегося братом бывшего афганского лидера.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Хешмата Гани, ранее с ним связался министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани — Ибрагим Хаккани, который попросил сдать ему с семьёй дом его брата в кабульском районе Даруламан на несколько дней, однако затем они не покинули дом.

Также брат бывшего афганского лидера уточнил, что он одиннадцать раз звонил представителям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с просьбой освободить дом его брата, однако они не ответили на его просьбу.

При этом он рассказал, что также новые власти Афганистана захватили дома ряда других бывших высокопоставленных афганских лиц в этом же районе Кабула.

Отметим, ранее ряд афганских политиков обвинил Ашрафа Гани в присвоении миллионов долларов, заключении сделки с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдаче им Афганистана. Также его бегство из страны привело к распаду афганских Вооружённых сил, в результате чего тысячи афганских солдат остались без командования и разбежались.