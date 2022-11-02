Москва, 2 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Экономическая ситуация отразилась на рынке ипотеки в 2022 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Сложившаяся непростая экономическая ситуация повлияла на рынок ипотеки, зафиксировано снижение портфелей ипотеки и количество получаемых гражданами ипотечных кредитов», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что на это повлияла высокая ставка, которая была в 2022 году и сейчас всеми силами поддерживается первичная ипотека.

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