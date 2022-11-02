Северск, Томская область, 2 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Следователи в Томской области организовали проверку информации о загрязнении реки Томь нефтепродуктами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

О происшествии ранее сообщили местные жители в Росприроднадзор. По их словам, вода в реке местами напоминает тягучий мазут. По итогам проверки специалисты подтвердили наличие в воде нефтепродуктов, в некоторых точках его содержание было превышено в 286 раз.

Проверка организована на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.