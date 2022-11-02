Колпино, Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении работ, приведших к аварийной разгерметизации подземного газопровода в городе Колпино.

В результате разгерметизации подземного газопровода в Колпино пострадали автомобили (группа «ВК» Колпино |Колпинский район) vk.com/kolpinoask

Поздним вечером 31 октября в ходе испытаний сжатым воздухом реконструируемого газопровода высокого давления произошла его разгерметизация в 150 метрах от ЖК «Новое Колпино» по улице Севастьянова, 24. Из-за аварии была повреждена продувочная свеча на действующем газопроводе. На месте взрыва образовалась воронка, а куски земли и камней повредили 115 припаркованных автомобилей.

«Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — сообщили 2 ноября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего ЧП.

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