Уфа, , 11:15 — REGNUM Жильцы шести аварийных домов переедут в новые квартиры в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что в городе Белебее был построен пятиэтажный многоквартирный дом для переселенцев жителей из аварийных домов. Объект был построен в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Белебее расселению подлежат 27 жилых помещений. Ключи от новых квартир ожидают 77 человек», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Ранее в адресную программу Башкирии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда были включены шесть аварийных многоквартирных домов, расположенных в г. Белебее по улицам Сыртлановой, Советская, Красноармейская, Свободы. Общая площадь жилья, подлежащего расселению, составила около 900 кв. метров.

Возводить новый пятиэтажный дом по ул. В. Н. Травницкого начали в ноябре 2021 года.

Отмечается, что сейчас дом почти готов к заселению. Все помещения выполнены в чистовой отделке. Специалисты завершили работы по благоустройству территории, сейчас они завершают устанавливать малые архитектурные формы. В ближайшее время будет произведен пуск тепла на объекте.