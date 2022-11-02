Донецк, 2 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:20 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (пос. ш-ты 6-7): выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:25 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.