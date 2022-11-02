Донецк, 2 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Причину отсутствия интернет в ночные часы назвал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«Проводятся ремонтные работы, перенастройка на магистральных сетях, чтобы у нас появился высокоскоростной интернет без сбоев. Мы должны ещё немного потерпеть», — сказал он.

По словам Пушилина, для удобства абонентов, ремонтные работы проводятся ночью — с 00:00 до 1:00 (совпадает с мск).