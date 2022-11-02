Пушилин назвал причину отключения интернета в ДНР по ночам
Донецк, 2 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Причину отсутствия интернет в ночные часы назвал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале 2 ноября.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Проводятся ремонтные работы, перенастройка на магистральных сетях, чтобы у нас появился высокоскоростной интернет без сбоев. Мы должны ещё немного потерпеть», — сказал он.
По словам Пушилина, для удобства абонентов, ремонтные работы проводятся ночью — с 00:00 до 1:00 (совпадает с мск).