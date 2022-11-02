Надеждинский район, Приморский край, 2 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В одной из школ Приморского края при жизни повесили черную памятную плиту местному депутату.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Об этой памятной доске, которую повесили на фасаде школы №1 в селе Вольно-Надеждинское только и разговоров сейчас в сети. Рядом с памятной доской выпускникам-героям, погибшим на полях Великой Отечественной войны, висит доска местному депутату думы, единороссу Валентину Паку. Даже указан срок его депутатских полномочий — до 2023 года. Плохая примета же, день рождения не отмечают раньше. А памятная доска при жизни — так вообще», — написал под фото доски телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

В комментариях приморцы негативно отзываются о таком «увековечивании» депутата.