Чебоксары, , 11:13 — REGNUM Ноябрь в Чувашии будет теплее обычного, при этом осадков прогнозируется меньше нормы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Стоял ноябрь уж у двора Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его прогнозам, в ноябре средняя температура ожидается выше среднемноголетних значений (-2,8 градуса мороза). Что касается осадков, то может выпасть меньше обычных для месяца 43 мм.

По данным синоптика-любителя, в первые десять ноябрьских дней из-за антициклонов установится сухая погода со слабым ветром, иногда будет выглядывать солнце.

Во второй декаде ожидаются осадки, большей частью — в виде дождя. Несмотря на ветер, погода останется тёплой, при этом не исключается, что выпавший снег полностью растает. Температура будет «минусовая».

В третьей декаде ноября осадков выпадет ещё больше — это будут снегопады, благодаря которым высота сугробов достигнет 15 см и установится снежный покров. Есть вероятность, что ближе к концу месяца по ночам ударят 20-градусные морозы.

Как сообщало ИА REGNUM , 31 октября глава Чувашии Олег Николаева из-за первого сильного снегопада, который стал «сюрпризом утром», поручил «мобилизовать все ресурсы».