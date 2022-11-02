Курган, 2 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Курганской области облагородят источник в селе Митино Кетовского района, который почитается православными. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Пресс-служба Курганской епархии Источник в селе Митино

«Когда-то давно наши благочестивые предки нашли близ села Митино источник ключевой воды. Когда отмечался престольный праздник местного храма в честь святого Илии пророка, 2 августа, была традиция идти крестным ходом на источник. Там совершался молебен, и многие желавшие могли набрать с собой воды или облиться на месте», — сообщил настоятель Ильинского храма иерей Алексей Талыпов.

Сельчане решили облагородить источник, почитаемый православными и вновь возродить традицию, отметили в епархии.