Рязань, , 11:11 — REGNUM Соглашение с компанией «Нью Бридж Восток» расторгают правительство Рязанской области и Корпорация развития региона. Инвестор должен был построить на территории индустриального парка «Рязанский» крупный логистический узел.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор был подписан в 2020 году. Компания арендовала 127 га земли в индустриальном парке, объём привлечённых инвестиций оценивали в 20 млрд рублей. По словам заместителя председателя правительства региона Артёма Никитина, подрядчик не выполнил ни одного обязательства по реализации проекта.

«За это время инвестор должен был предоставить концепцию проекта комплекса «сухой порт», синхронизировать график строительства мощностей, начать использовать арендованные участки по назначению, однако не было выполнено ничего. Плату за аренду участка компания постоянно задерживает. В свою очередь Корпорация развития свои обязательства выполнила, в том числе, в завершающей стадии сейчас строительство транспортных путей в индустриальном парке. Сейчас Корпорация обратилась с письмом к «Нью Бридж Восток» о добровольном расторжении договора», — цитирует Артёма Никитина рязанский портал «Ya62.ru».

Власти ведут переговоры с новым потенциальным подрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, власти планировали сделать частью мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт «Рязань» аэропорт «Протасово».

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