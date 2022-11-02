Рязань, 2 ноября 2022, 11:11 — REGNUM Соглашение с компанией «Нью Бридж Восток» расторгают правительство Рязанской области и Корпорация развития региона. Инвестор должен был построить на территории индустриального парка «Рязанский» крупный логистический узел.
Договор был подписан в 2020 году. Компания арендовала 127 га земли в индустриальном парке, объём привлечённых инвестиций оценивали в 20 млрд рублей. По словам заместителя председателя правительства региона Артёма Никитина, подрядчик не выполнил ни одного обязательства по реализации проекта.
Власти ведут переговоры с новым потенциальным подрядчиком.
Как сообщало ИА REGNUM, власти планировали сделать частью мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт «Рязань» аэропорт «Протасово».
Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский аэропорт планируют включить в логистический комплекс