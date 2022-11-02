Рим, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр Италии Джорджа Мелони размышляет о своей первой встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает TF1info.

Джорджа Мелони Quirinale. it

«Мы болтали час один на один на террасе отеля. Мы люди, которые любят откровенность и предельно ясно говорили обо всем, о том, что нас объединяет, и о том, что нас разъединяет», — рассказывает Джорджа Мелони.

До самого конца Елисейский дворец сохранял неопределенность в отношении этой двусторонней беседы, которая проходила вдали от камер в центре итальянской столицы.

«Я проиллюстрировала наше решение защищать бренд «Сделано в Италии». Я бросила вызов хищническому отношению, проявляемому Францией в некоторых случаях, я обнаружила идеальное единство намерений в защите продовольственного суверенитета, к которому Франция также очень привязана», — продолжает Джорджа Мелони.

Елисейский дворец, со своей стороны, заявил, что Эммануэль Макрон поздравил премьер-министра во время «прагматичного и конструктивного» обмена мнениями.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И.

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