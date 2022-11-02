Азнакаево, , 11:43 — REGNUM В городе Азнакаево 1 ноября в квартире одного из домов по улице Нефтяников отравились угарным газом две женщины 1993 и 2004 годов рождения, а также четверо их детей в возрасте двух, пяти, шести лет и новорожденный. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что одна из женщин пришла в гости с детьми к сестре. В какой-то момент мать заметила, что дети начали задыхаться. Тогда она позвонила отцу и попросила вызвать медиков, которые доставили пострадавших в больницу.

Напомним, по факту отравления детей организована прокурорская проверка с участием профильных специалистов. Сотрудники ведомств устанавливают причины случившегося и проверят содержание внутридомового газового оборудования.

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