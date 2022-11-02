Донецк, 2 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Автоцистерны, прибывшие в Донецкую Народную Республику из разных регионов России, задействовали для подвоза воды в котельные. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

По его словам, вопрос запуска тепла в многоквартирные дома очень сложный, но на его решение сегодня направлен «серьёзнейший ресурс». Власти заинтересованы в том, чтобы все дома были подключены к отоплению как можно скорее, а также в работе всех котельных.

«Несколько котельных не работают по причине нехватки воды и несанкционированного отбора (слива) воды несознательными гражданами. Воды была окрашена, чтобы выявлять те стояки, где вода сливается. Задействованы для подвоза воды в котельные автоцистерны, прибывшие из регионов России», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Если ранее для котельных ДНР прибывало 2,5 тыс. кубов воды ежесуточно, то сегодня поступает до 6 тыс. кубов воды ежесуточно. Несмотря на трудности, ситуацию удаётся контролировать.