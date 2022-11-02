Кабул, , 11:07 — REGNUM Сильные дожди, снегопады и наводнения ожидаются в четырех провинциях Афганистана. Об этом 2 ноября сообщает афганский Метеорологический департамент.

Дождь Алексей Яковлев

Ведомство прогнозирует возможность проливных дождей, снегопадов, наводнений и кратковременных порывов сильного ветра в провинциях Бадахшан, Тахар, Баглан, и Панджшер, а также в уезде Саланг провинции Парван.

Согласно прогнозам, ожидается выпадение осадков в размере от 10 до 50 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение последнего месяца талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в афганской провинции Тахар 55 человек по обвинению в «различных уголовных преступлениях».