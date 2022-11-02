Оренбург, , 11:27 — REGNUM Из Оренбургского государственного университета 2 ноября эвакуируют студентов и работников. Причиной снова стало сообщение о минировании одного из корпусов, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Оренбургский государственный университет Пресс-служба ОГУ

«В университете незамедлительно была объявлена эвакуация. Сотрудники и студенты покинули территорию кампуса», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно возобновят ли сегодня учебный процесс в вузе.

Отметим, ранее из-за неоднократных сообщений о якобы минировании руководители Оренбургского государственного университета и Оренбургского государственного педагогического университета переводили студентов на дистанционный формат обучения.