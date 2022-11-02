Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM Финансовый конгломерат Goldman Sachs дал прогноз о том, что в ближайшие месяцы европейские цены на природный газ упадут примерно на 30%, но эта передышка для ЕС будет временной, как сообщает CNBC.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Основным европейским ориентиром для цен на природный газ является индекс TTF. Во вторник он составлял около 120 евро за мегаватт-час. Но Goldman Sachs ожидает его снижения до 85 евро за мегаватт-час в первом квартале 2023 года.

Это будет значительным падением по сравнению с уровнем августа 2022 года. В то время усиление геополитической напряженности взвинтило цены до 340 евро и больше за мегаватт-час.

Снижение цен на газ, которое наблюдалось в последнее время, обусловлено несколькими факторами: европейские газовые хранилища практически заполнены на зимний период; осень оказалась более теплой, чем ожидалось, что отсрочило начало отопительного сезона; а также создался избыток предложения сжиженного природного газа.

По последним данным, около 60 судов ожидают разгрузки груза СПГ в Европе. Некоторые из этих грузов были закуплены летом и прибывают только сейчас по мере заполнения хранилищ. Судя по новейшим данным, собранным отраслевой ассоциацией Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены на 94%.

«Наша команда по сырьевым товарам прогнозирует дальнейшее снижение цен до 85 евро в первом квартале [2023 года], а затем резкий рост цен в течение следующего лета», — говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

Однако далее аналитики предупреждают о резком взлете цен до уровня чуть ниже 250 евро за мегаватт-час к концу июля в связи с ростом спроса со стороны Китая и отсутствием российских поставок.

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