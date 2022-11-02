Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Финансовый конгломерат Goldman Sachs дал прогноз о том, что в ближайшие месяцы европейские цены на природный газ упадут примерно на 30%, но эта передышка для ЕС будет временной, как сообщает CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Основным европейским ориентиром для цен на природный газ является индекс TTF. Во вторник он составлял около 120 евро за мегаватт-час. Но Goldman Sachs ожидает его снижения до 85 евро за мегаватт-час в первом квартале 2023 года.

Это будет значительным падением по сравнению с уровнем августа 2022 года. В то время усиление геополитической напряженности взвинтило цены до 340 евро и больше за мегаватт-час.

Снижение цен на газ, которое наблюдалось в последнее время, обусловлено несколькими факторами: европейские газовые хранилища практически заполнены на зимний период; осень оказалась более теплой, чем ожидалось, что отсрочило начало отопительного сезона; а также создался избыток предложения сжиженного природного газа.

По последним данным, около 60 судов ожидают разгрузки груза СПГ в Европе. Некоторые из этих грузов были закуплены летом и прибывают только сейчас по мере заполнения хранилищ. Судя по новейшим данным, собранным отраслевой ассоциацией Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены на 94%.

«Наша команда по сырьевым товарам прогнозирует дальнейшее снижение цен до 85 евро в первом квартале [2023 года], а затем резкий рост цен в течение следующего лета», — говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

Однако далее аналитики предупреждают о резком взлете цен до уровня чуть ниже 250 евро за мегаватт-час к концу июля в связи с ростом спроса со стороны Китая и отсутствием российских поставок.