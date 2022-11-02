Лондон, , 11:06 — REGNUM Британский писатель-фантаст и автор комиксов Нил Гейман раскритиковал новое предложение Илона Маска по поводу маркировки аккаунтов соцсети Twitter. Об этом 2 ноября сообщает портал Comicbook.

Нил Гейман ActuaLitté

Всё началось с того, что аккаунт, специализирующийся на фейковых и пародийных «новостях», опубликовал новость о том, что онлайн-кинотеатр Netflix якобы закрыл проект сериала «Песочный человек» на основе комиксов Геймана. Писатель отреагировал на публикацию после того, как один из его поклонников поверил, что это действительно произошло и выразил по этому поводу сожаление.

«Только подумайте. Теперь даже пародийные/мошеннические сайты, предоставляющие в качестве наживки ложные новости, смогут покупать синие галочки. Как это будет весело», — написал Гейман.

Напомним, ранее Илон Маск предложил ввести в Twitter практику, в рамках которой пользователи соцсети будут платить за верификацию аккаунта и получение соответствующего значка напротив учётной записи. Он, в частности, сообщил, что эта услуга может быть включена в подписку Twitter Blue.

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