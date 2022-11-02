Тункинский район, Бурятия, 2 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии перед судом предстанет 60-летний местный житель по обвинению в убийстве двух человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Орудие убийства в Бурятии

По данным следствия, мужчина жил в селе Кырен вместе с 68-летним братом своей бывшей сожительницы. 17 июля к ним в гости пришла 37-летняя знакомая, после чего они втроём начали распивать спиртное. На фоне опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил ножом потерпевшего.

«После этого злоумышленник переключился на женщину, которая стала кричать и пообещала сообщить об его преступных действиях в правоохранительные органы. Желая избавиться от свидетеля, злоумышленник также нанес ей несколько ударов ножом в грудную клетку», — отметили в ведомстве.

В результате пожилой мужчина и женщина скончались на месте. После этого фигурант лёг спать, а наутро рассказал о случившемся знакомым, которые позвонили в полицию.