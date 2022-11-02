Южно-Сахалинск, , 11:05 — REGNUM Межу Сахалинской областной детской библиотекой и Донецкой республиканской библиотекой для детей имени С. М. Кирова заключен договор о социальном партнёрстве, сообщили в правительстве островного региона.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Совместно библиотеки будут поддерживать и развивать чтение, организовывать полезный досуг для детей и подростков.

Учреждения намерены обмениваться информацией и опытом, организовывать онлайн-проекты и консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин помог восстановить в Шахтёрске Донецкой Народной Республики две школы. В городе побывал и ознакомился с ходом подготовки к зиме губернатор островного региона Валерий Лимаренко.