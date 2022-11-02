2 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили инцидент с американским президентом Джо Байденом, допустившим в ходе выступления оговорку, заявив, что высокая инфляция была вызвана конфликтом в Ираке.

Оксана Переможенко, , 15:51 — REGNUM Американский президент Джо Байден допустил оговорку, заявив, что высокая инфляция была вызвана конфликтом в Ираке. Об этом он заявил 1 ноября в ходе выступления в штате Флорида.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявив, что инфляция стала проблемой мирового масштаба в связи с войной в Ираке, а также — влиянием действий российской стороны, Байден поправил себя, сказав, что имел в виду военные действия на территории б. УССР.

«Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын», — также сказал он.

Отметим, старший сын американского лидера Бо скончался в 2015 году от онкологического заболевания, через шесть лет после того, как вернулся из Ирака.

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Инцидент с американским президентом обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили неважное состояние здоровья американского президента, которому уже пора бы, по их мнению, на покой.

«Сознание деда стремительно деградирует», — отметил Павел Ф.

«В том-то и проблема, что президент США думает, что [территория б. УССР] — это Ирак!» — пишет V4Vendetta.

«Он из параллельной реальности когда-то выходит?» — не понимает Katerina.

«Отпустите деда!» — призвал О! Zдрасте Vам.

«Смените ему уже батарейки, совсем потеряется ведь», — иронизирует Дмитрий.

«Сбой в перфокартах!» — с юмором пишет Андрей Б.

«Для него что [территория б. УССР], что Ирак — поле для гольфа», — не без сарказма отметил house of pain.

«Уже неважно, где война, ведь везде англосаксы ее развязали», — написала Мari Il.

«Реально жалко. Старик из ума выживает, а все потешаются. Ему бы дома в тепле сидеть, а не это вот всё», — отреагировала Ангелина Г.

Обстрел центра Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

«Какой дом, какое тепло? Ему за все военные преступления отвечать. Он наделал дел за свою карьеру», — возразила Ангелине Г. Elena Vladimirovna.

«Его специально держат, чтобы свалить потом все грехи и дать пинка под зад», — считает Advokat_72rus.

«Отличный пиар перед выборами в Конгресс. Продолжайте в том же духе», — смеется Alex.

«Злые вы. Дедушка устал», — комментирует инцидент Tata.

«Опять деда без таблеток выпустили», — шутит Antonina.

«Это не оговорки, он подаёт знаки. Ирак — это символ развязанной демократами на пустом месте, на лжи войны, которая унесла много жизней и принесла много вреда. На [территории б. УССР] то же самое», — считает «Интуиция может всё».

«Оговорочка по Фрейду…» — добавил один из участников обсуждения.

«Жалко дедушку, ему бы в пансионат, а не вот это всё», — прокомментировал Kamikaze.

«У руля стоят другие, а состояние Байдена показывает, насколько этим серым кардиналам наплевать на выборы и граждан. Готовы конченого дебила сделать говорящей головой, лишь бы свой был и послушный», — пишет Максим.

«Ну чего пристали? Все погибшие в Ираке американцы — это его «сыны»!» — не без сарказма добавил Дмитрий О.

«Даже неважно, где умер его сын. Важнее, а что американские солдаты вообще делали в Ираке?» — задался вопросом Karabas.

«Не для того эту рухлядь в президенты протащили, чтоб отпускать», — задумался nohabloingles.

«Оставьте уже его в покое… Уважайте старость, сволочи штатовские… Никто не застрахован от потери рассудка… Уже же даже не смешно…» — возмутилась Ирина К.

Бомбардировка Ирака (сс) The U.S. Army

«Это вам за смешки над Ельциным! Бумеранг — штука страшная!» — отметила Ela.

«Уже сами запутались в своих войнах», — пишет Olga.

«Да дед, кстати, правильно сказал. И из-за войны в Ираке тоже. И в Афганистане, и в Сирии… Они для этих войн столько зелёной бумаги напечатали, что мама не горюй. А печатный станок всегда аукнется, правда, с задержкой. Вот время и пришло», — прокомментировал Alex.

«Я думаю, весь этот цирк для отвлечения внимания, так как если хотели бы и это было не нужно, его бы просто не выпускали на публику», — подытожил Александр.

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