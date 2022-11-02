Херсон, 2 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В течении ночи с 1 на 2 ноября киевская армия выпустила по Херсону 24 ракеты HIMARS, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«21 ракета сбита подразделениями ПВО, 3 ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», — рассказал Коц.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили об обстреле неизвестными из стрелкового оружия буксира, перевозившего жителей Херсона через Днепр.