Херсон, , 11:05 — REGNUM Власти города Энергодара в Запорожской области попросят местных жителей не посещать береговую линию и лес из-за мин. Об этом сегодня, 2 ноября, написал в своём телеграм-канале глава города Александр Волга.

Энергодар Федя Кузнецов

По его словам, на береговой линии и в лесах остаётся много неразорвавшихся боеприпасов, которые могу сдетонировать.

«Боевики ВСУ забрасывают эти территории незаметными в траве и камнях минами-лепестками. Никакие грибы или ягоды не стоят здоровья и тем более жизни людей», — подчеркнул Волга.

ИА REGNUM ранее сообщало, Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре.

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