Магас, , 11:04 — REGNUM В Ингушетии будут оказаны дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных граждан. В указе, подписанном главой республики Махмудом-Али Калиматовым, ранее предложенные льготы оформлены юридически и вступают в силу со дня его подписания.

Флаг Ингушетии

Поддержка касается в том числе детей мобилизованных. Они будут зачисляться в детские сады без очереди, школьникам с пятого по 11-й класс будет предоставляться бесплатное горячее питание. Для детей также предусмотрено право на бесплатный отдых и лечение, а абитуриенты получат право на приоритетное право при поступлении в колледж и на рассрочку при оплате обучения.

Кроме того, в случае болезни родным мобилизованных будет оказано содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны. Также будет организована профилактическая медпомощь для родителей мобилизованных в медучреждениях региона и обеспечение лекарствами, выписанными врачом. Пожилые родственники участников спецоперации получат право на соцобслуживание на дому. В случае если в семье мобилизованного имеются безработные, им будет оказана помощь в трудоустройстве и получении полагающихся соцвыплат.

Еще одна льгота касается уплаты транспортного налога, а также налога на имущество и земельные участки. Мобилизованные и члены их семей будут освобождены от их уплаты на один год.

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