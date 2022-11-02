Москва, 2 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Снижение инфляционного давления во Франции в определенной мере можно объяснить политикой «тарифного щита» в сфере потребления газа и электричества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные Евростата, согласно которым наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Прибалтике, а наименьшие — во Франции и Испании.

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«Уровень инфляции в еврозоне непосредственно связан с денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка, который, принимая решения, должен учитывать их последствия для национальных экономик всех стран-членов, например риски для государств с низкой долговой устойчивостью. Но без ужесточения монетарной политики затормозить инфляцию едва ли получится, — констатировала Воронкова. — Национальные рынки стран ЕС по-разному реагируют на глобальную конъюнктуру из-за неодинакового уровня развития, а также в связи с тем, что правительства некоторых стран предпринимают наряду с централизованными мерами Европейского центрального банка собственные шаги по борьбе с инфляцией».

По ее словам, снижение инфляционного давления во Франции в определенной мере можно объяснить политикой «тарифного щита» в сфере потребления газа и электричества.

«Но фактором сдерживания роста цен является здесь также и самое серьезное с 2020 года падение спроса. Низкие доходы населения и связанное с этим рациональное потребительское поведение, сокращение потребительских расходов оказывают позитивное влияние на показатель инфляции в Испании, — отметила Воронкова. — Инфляция в прибалтийских государствах обусловлена, как и в большинстве государств ЕС, ростом цен на продовольствие, энергию, жилье».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что неравномерность экономического развития стран Еврозоны усиливает потенциальный раскол в совете управляющих ЕЦБ.