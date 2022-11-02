Калуга, 2 ноября 2022, 11:02 — REGNUM Акция «Вода Росси» провела последние уборки берегов водоемов в 2022 году. В Карачаево-Черкесской республике несколько волонтеров прошлись по экотропе «Бадукские озера» в Тебердинском национальном парке и убрали на побережье оставленный отдыхающими мусор, с удовлетворением о отметив, что его было совсем немного.

Чистая вода
Чистая вода
Дарья Антонова, ИА REGNUM

Экотропа — часть особо охраняемой природной территории. Ее регулярно убирают, и поэтому территория не выглядит запущенной и заброшенной. Участники акции рассказали, что Бадукские озера, также известные как «Бадуки» — одна из достопримечательностей Западного Кавказа, каскад из трех горных водоемов обвально-запрудного происхождения на реке Бадук. Благодаря живописным сосновым лесам, Бадуки привлекают туристов со всей России, а за необычайно красивый зеленый цвет воды их прозвали «Изумрудные очи Кавказа».

Второе мероприятие состоялось в рамках полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой VIII Международного слёта «Друзья Заповедных островов» в рамках проекта «Больше, чем путешествие» в Дзержинском районе Калужской области, на берегу реки Угры.

Эта местность веками являлась контактной зоной разных племен и народов, а позже княжеств. В итоге следы древних форпостов и сражений привлекают на эти места все больше и больше археологов и туристов. Кроме того, бренд Угры — сохранение первоначального гидрологического облика. Поэтому на реке никогда не строили водохранилищ и гидроэлектростанций, сохраняя природный фон местности заповедным.

«Калужская область — один из локомотивов акции «Вода России». Который год подряд она входит в десятку самых активных регионов. В сезоне 2022 к акции уже присоединились 55 тысяч жителей региона. Это значит, что каждый девятнадцатый калужанин лично приложил руку к сохранению природы родного края. Значение этого невозможно переоценить. С одной стороны, чище стали сотни километров берегов, горы мусора не попадут в наши реки и озера, что не может не радовать. Но важнее другое. Каждый волонтер, который хотя бы раз в жизни приложил усилие, встал с дивана и навел порядок на берегу родного водоема, никогда больше не бросит фантик или бутылку мимо урны. А еще подаст пример своим родным, друзьям и коллегам. Таким образом акция «Вода России» не просто помогает природе сегодня, но и создает чистое, экологичное будущее», — рассказал журналистам директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды, эксперт проекта «Экософия» России Илья Разбаш.