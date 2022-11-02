Калуга, 2 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Акция «Вода Росси» провела последние уборки берегов водоемов в 2022 году. В Карачаево-Черкесской республике несколько волонтеров прошлись по экотропе «Бадукские озера» в Тебердинском национальном парке и убрали на побережье оставленный отдыхающими мусор, с удовлетворением о отметив, что его было совсем немного.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Чистая вода

Экотропа — часть особо охраняемой природной территории. Ее регулярно убирают, и поэтому территория не выглядит запущенной и заброшенной. Участники акции рассказали, что Бадукские озера, также известные как «Бадуки» — одна из достопримечательностей Западного Кавказа, каскад из трех горных водоемов обвально-запрудного происхождения на реке Бадук. Благодаря живописным сосновым лесам, Бадуки привлекают туристов со всей России, а за необычайно красивый зеленый цвет воды их прозвали «Изумрудные очи Кавказа».

Второе мероприятие состоялось в рамках полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой VIII Международного слёта «Друзья Заповедных островов» в рамках проекта «Больше, чем путешествие» в Дзержинском районе Калужской области, на берегу реки Угры.

Эта местность веками являлась контактной зоной разных племен и народов, а позже княжеств. В итоге следы древних форпостов и сражений привлекают на эти места все больше и больше археологов и туристов. Кроме того, бренд Угры — сохранение первоначального гидрологического облика. Поэтому на реке никогда не строили водохранилищ и гидроэлектростанций, сохраняя природный фон местности заповедным.