Москва, 2 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Предложенные Центральным банком РФ вклады для небогатых жителей не станут особенно востребованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал итоги опроса, показавшего, что больше половины жителей РФ не увидели смысла в так называемых «вкладах для небогатых» (с зарплатой до 30 тыс. рублей), которые предложил Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Сегодняшние ставки по вкладам не позволяют обеспечивать даже сохранность средств: ставка по ним, как правило, ниже инфляции, — сказал Ковригин. — Однако в последние месяцы резко сократился набор инструментов для сбережений и инвестирования. Доверие к фондовому рынку подорвано резким падением и заморозкой части иностранных активов, сбережения в валюте стали невыгодны из-за укрепления рубля (по многом искусственного) и отдельных ограничений на операции с валютой, сбережения в драгоценных металлах и на обезличенных металлических счетах малопривлекательны из-за очень высокого спреда. Поэтому интерес к банковским вкладам в последние месяцы повысился, несмотря даже на рост инфляции».

Однако, как подчеркнул Ковригин, эти тенденции справедливы «для богатых».

«А вот вклады «для небогатых», при всей правильности и социальной значимости идеи, скорее всего, не станут сильно востребованными, — предположил экономист. — Сама идея хороша — дать возможность реально сберегать деньги, если ставка будет привязана к показателю инфляции. Но означает ли это, что малообеспеченные жители РФ, покупающие на последние деньги необходимые товары и услуги, начнут сберегать? Не думаю. Есть еще несколько «но», на которые надо ответить при внедрении данной идеи: кто будет компенсировать банкам убытки, ибо принимать вклады под ключевую ставку и тем более процент инфляции им попросту невыгодно? Как подтверждать статус «небогатого», то есть имеющего право на такой вклад?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что российские банки пока не предлагают небогатым жителям РФ выгодных условий для размещения сбережений.