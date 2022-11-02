Москва, , 11:01 — REGNUM Сенаторы совместно с правительством РФ провели кропотливую работу по инвентаризации всех видов выплат военнослужащим, мобилизованным, добровольцам с точки зрения налогообложения НДФЛ и страховыми взносами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Николай Журавлев Council.gov.ru

«В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе, безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории и ряд других. Соответствующие выплаты также будут учитываться в расходах при расчете налога на прибыль, что дополнительно простимулирует работодателей, предоставляющих финансовую поддержку мобилизованным», — сказал парламентарий.

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