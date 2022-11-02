Симферополь, 2 ноября 2022, 11:01 — REGNUM Диверсию, готовившуюся агентом СБУ на объекте энергетической инфраструктуры, предотвратили в Крыму, об этом сообщили 2 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что по подозрению в подготовке диверсии задержан житель бывш. УССР 1978 года рождения, завербованный киевскими спецслужбами. У задержанного изъято три взрывных устройства фугасного типа, а также инструкция по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Республики Крым.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Следователи проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям на территории России.