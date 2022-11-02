София, 2 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев приступил к новой фазе экстренных переговоров с представителями основных парламентских сил страны о создании нового болгарского правительства. Об этом 2 ноября сообщает БНР.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

Согласно официальной информации, сейчас глава государства встречается с лидерами «Движения за права и свободы» (ДПС) Болгарии — третьей по численности партии в Народном собрании. При этом ранее переговоры с активистами парти «ГЕРБ» и «Продолжаем перемены» завершились безрезультатно.

Напомним, ранее Радев заявил о необходимости «скорейшего создания кабмина».

«В противном случае нашу страну ждет очередной виток политического кризиса», — отметил он.