Мадрид, 2 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес приехал в Киев. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на дипломатические источники.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

«Альбарес прибыл в Киев сегодня в районе 8: 20 [10:20 мск], чтобы встретиться с <…> чиновниками [киевского режима] и доставить помощь от испанского правительства», — цитирует агентство слова источников.

Альбарес прибыл в Киев на поезде из польского города Пшемысль. Ожидается, что он передаст киевской стороне 30 машин скорой помощи.