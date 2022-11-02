* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В течение последнего месяца талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в афганской провинции Тахар 55 человек по обвинению в «различных уголовных преступлениях». Об этом 2 ноября сообщает портал afintl.com.

ThePixelman Арест

Уточняется, что указанные лица были арестованы «по подозрению в совершении убийств, вооруженных ограблений, похищении людей, незаконном обороте наркотиков, моральном разложении и нарушении общественного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер афганской партии «Национальный фронт» Саид Хамид Гилани на встрече с заместителем премьер-министра по политическим вопросам правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Абдуллой Кабиром охарактеризовал последнее как «исламскую систему и правительство афганцев».