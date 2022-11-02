Ереван, , 11:01 — REGNUM Россия предложила отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха, Армения согласна с этим предложением. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на выступлении в парламенте страны.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределенное время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон», — заявил Пашинян.

Он добавил, что политика правительства Армении «на сто процентов соответствует этому видению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам трёхсторонних переговоров в Сочи, посвящённых урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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