Ереван, 2 ноября 2022, 11:01 — REGNUM Россия предложила отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха, Армения согласна с этим предложением. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на выступлении в парламенте страны.
Он добавил, что политика правительства Армении «на сто процентов соответствует этому видению».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам трёхсторонних переговоров в Сочи, посвящённых урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
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