Уфа, , 11:02 — REGNUM Передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградили в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство 15min.lt

Сообщается, что торжественное мероприятие, посвященное дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в конгресс-холле Торатау в Уфе.

Тружеников села и перерабатывающей промышленности поздравил заместитель премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Он напомнил, что работники агропромышленного комплекса региона обеспечивают продовольствием не только Башкирию, но и другие регионы России.

Отмечается, что за девять месяцев 2022 года индекс производства по сельскому хозяйству в регионе составил 118,6%.

«Дорогие труженики агропромышленного комплекса республики! Вы все достойны самых теплых слов и высоких оценок. Сегодня хороший повод еще раз отметить ваши заслуги, выразить глубокое уважение и сердечную благодарность за преданность профессии, мастерство, мудрость и трудолюбие», — приводит пресс-служба слова Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкширии собрали рекордный за последние три десятилетия урожай — свыше пяти млн тонн зерна, а также на два года вперед обеспечили кормами животноводство.